LIVE Musetti-Novak 6-0 6-1, ATP Cagliari in DIRETTA: l’azzurro domina il match e conquista agevolmente il secondo turno (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Musetti e Novak, valido per il primo turno dell’ATP 250 di Cagliari, e buon proseguimento di giornata. 15.37 Una partita che nessuno dei due tennisti dimenticherà facilmente ma, ovviamente, per motivi opposti. Per Musetti si è trattata di una formalità mentre il povero Novak non è riuscito ad opporre alcuna resistenza all’azzurro. Un match tra due giocatori di categorie diverse. Ora per il 19enne nativo di Carrara la sfida contro Daniel Evans numero 1 del seeding. 6-1 Musetti!!!!!!! domina l’azzurro CHE CHIUDE I CONTI IN 51?. 0-40 Accelerazione ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni deltra, valido per il primodell’ATP 250 di, e buon proseguimento di giornata. 15.37 Una partita che nessuno dei due tennisti dimenticherà facilmente ma, ovviamente, per motivi opposti. Persi è trattata di una formalità mentre il poveronon è riuscito ad opporre alcuna resistenza al. Untra due giocatori di categorie diverse. Ora per il 19enne nativo di Carrara la sfida contro Daniel Evans numero 1 del seeding. 6-1!!!!!!!CHE CHIUDE I CONTI IN 51?. 0-40 Accelerazione ...

Advertising

SkyBetIT : ???? Musetti ?? Novak ???? Lorenzo sta dominando ?? Segui il pronostico LIVE ?????? #ATPCagliari - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Musetti - #Novak, 1° turno #AtpCagliari 2021 - zazoomblog : LIVE Musetti-Novak ATP Cagliari in DIRETTA: ancora in corso Millman-Coria poi tocca all’azzurro - #Musetti-Novak… - zazoomblog : LIVE Musetti-Novak ATP Cagliari in DIRETTA: slitta l’inizio del match - #Musetti-Novak #Cagliari #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Musetti-Novak ATP Cagliari in DIRETTA: il toscano esordisce contro l’austriaco - #Musetti-Novak #Cagliari… -