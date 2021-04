Libia, Conte a Giannini: sulla Stampa notizie false per denigrarmi (Di martedì 6 aprile 2021) La Stampa scrive falsità e serve la causa del governo Draghi con troppo zelo cercando di denigrare il predecessore: è questo in sintesi il messaggio che l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Lascrive falsità e serve la causa del governo Draghi con troppo zelo cercando di denigrare il predecessore: è questo in sintesi il messaggio che l'ex presidente del Consiglio Giuseppeha ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia Conte Libia, Conte a Giannini: sulla Stampa notizie false per denigrarmi Ci auguriamo tutti - ha scritto ancora Conte - che il viaggio del premier Mario Draghi in Libia possa rivelarsi utile. Il dossier libico rimane strategico per gli interessi italiani ed europei ed è ...

Conte 'Grande impegno miei governi in politica estera' ... in risposta a un editoriale del direttore Massimo Giannini, dal titolo "Italia e Libia. Un atlante occidentale". "Da alcune settimane - scrive Conte - sono impegnato nel compito di rifondare il ...

Libia, Conte a Giannini: sulla Stampa notizie false per denigrarmi askanews Conte: “Grande impegno dei miei governi in politica estera” Lo scrive l’ex premier Giuseppe Conte in una lunga lettera pubblicata dal quotidiano La Stampa, in risposta a un editoriale del direttore Massimo Giannini, dal titolo “Italia e Libia. Un atlante ...

Conte “Grande impegno miei governi in politica estera” ROMA (ITALPRESS) – “Trovo palesemente fuorviante riassumere tutte le iniziative di politica estera poste in essere dai due governi da me presieduti con l’immagine di un’Italietta che finalmente si ris ...

