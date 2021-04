Leonardo, il giallo non è solo la Gioconda: i misteri sul pittore e sui suoi quadri (Di martedì 6 aprile 2021) Intorno a Leonardo Da Vinci c’è da sempre grande attrattiva, non solo per il suo genio e le sue straordinarie opere tra cui la Gioconda, ma anche su misteri che avvolgono il pittore e alcuni suoi quadri. Da decenni gli studiosi si interrogano sulla possibilità che nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, sotto un affresco di Giorgio Vasari ci potesse essere un affresco di Leonardo lasciato incompleto. Nel corso degli anni sono stati condotti studi, analisi, impiegate straordinarie tecniche di investigazione per risolvere uno dei misteri più affascinanti che ha ispirato anche Dan Brawn per il suo ‘Inferno’. Ad alimentare questo rebus è stata anche la scritta ‘Cerca trova’ che Vasari stesso mise su uno stendardo ... Leggi su funweek (Di martedì 6 aprile 2021) Intorno aDa Vinci c’è da sempre grande attrattiva, nonper il suo genio e le sue straordinarie opere tra cui la, ma anche suche avvolgono ile alcuni. Da decenni gli studiosi si interrogano sulla possibilità che nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, sotto un affresco di Giorgio Vasari ci potesse essere un affresco dilasciato incompleto. Nel corso degli anni sono stati condotti studi, analisi, impiegate straordinarie tecniche di investigazione per risolvere uno deipiù affascinanti che ha ispirato anche Dan Brawn per il suo ‘Inferno’. Ad alimentare questo rebus è stata anche la scritta ‘Cerca trova’ che Vasari stesso mise su uno stendardo ...

Advertising

JGiusi : #leonardolaserie Non capisco ! Se volevamo produrre in giallo perché come protagonista Leonardo? Leonardo non è m… - Imspeakingtou : @Iledicarta Leonardo era La Signora in Giallo ante litteram. - rossomille : @MarcoNoel19 Se è giallo apriamo se è rosso chiudiamo, perché non ci ha pensato nessuno? E Leonardo da Vinci muto! - LaStampa : “I disegni perduti di Leonardo”: nel nuovo giallo di Alberto Pizzi Stresa è un crocevia di antichi misteri - Ariennoir : Stavo recuperando l'ultimo episodio di Leonardo e porca miseria si è trasformato nella Signora in giallo dove passa lui la gente muore -