(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ledella” di Viale Italialealle vaccinazioni per i soggetti non deambulanti. Il presidio è stato inauguratopresenza del Comandante Colonnello Massimo Bruno, del Brigadier Generale dell’Aeronautica Militare, Natale Ceccarelli, della direttrice sanitaria dell’Asl, Elvira Bianco, del Sindaco di Avellino, Gianluca Festa e dei consiglieri regionali Enzo Alaia e Vincenzo Ciampi. La struttura ospita medici e infermieri dell’Esercito Italiano insieme a personale dell’Asl di Avellino. Venti i militari a supporto delle attività vaccinali. “Passiamofase successiva e ci prenderemo cura – ammette Ceccarelli – Abbiamo iniziato ad attuare una riconversione dei nostri medici e infermieri presenti ...

Advertising

anteprima24 : ** La caserma Berardi apre le porte alla campagna vaccinale ** - CinqueRighe : ENTI - Maria Morgante, ASL: La Caserma Berardi presidio vaccinale anti-Covid - - semplicesai : Avellino, martedì 6 aprile il nuovo centro vaccinale nella Caserma Berardi - Day Italia News - ottopagine : Non deambulanti: domani via ai vaccini nella Caserma Berardi #Avellino - bassairpinia : AVELLINO. INAUGURAZIONE PRESIDIO VACCINALE ALLA CASERMA BERARDI DI AVELLINO - -

Ultime Notizie dalla rete : caserma Berardi

Prima Tivvù

Domani l'inaugurazione del nuovo centro vaccinale presso ladi Avellino alla presenza del sindaco Festa Diventa sempre più incalzante la campagna vaccinale anche in Irpinia. LaE infatti, domani, martedì 6 aprile alle 10.00, ...Avellino . Domani, martedì 6 aprile alle ore 10.00, avverrà l'inaugurazione del Presidio Vaccinale presso ladi Avellino alla presenza del Sindaco di Avellino Gianluca Festa, del Direttore Generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante, del Brigadiere Generale dell'Aeronautica Natale Ceccarelli,...Avellino – Le porte della Caserma “Berardi” di Viale Italia apre le porte alle vaccinazioni per i soggetti non deambulanti. Il presidio è stato inaugurato alla presenza del Comandante Colonnello ...L’accordo fu sottoscritto il 23 giugno 2000 dal Ministero della Difesa rappresentato dal comandante regionale militare Sud, generale Donato Berardi, dal ministero ... il completamento della ...