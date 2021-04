Kate Winslet: “Attori gay costretti a nascondersi per lavorare a Hollywood. Dovrebbe essere illegale” (Di martedì 6 aprile 2021) Kate Winslet scoperchia il vaso di Pandora. In un’intervista rilasciata al Sunday Times, l’attrice ha infatti rivelato che alcuni suoi colleghi ad Hollywood sono costretti a nascondere il proprio orientamento sessuale per lavorare. “È doloroso, non vogliono essere scoperti. Posso pensare almeno a quattro Attori che nascondono il proprio orientamento sessuale. Un attore molto famoso ha appena preso un agente americano che gli ha detto: ‘Capisco tu sia bisessuale, ma non pubblicizzerò la tua sessualità'”. Poi la “Rose” di Titanic ha continuato spiegando come l’ostracismo di Hollywood nei confronti degli omosessuali sia un fenomeno rivolto soprattutto agli uomini: “È tremendo. Hollywood Dovrebbe lasciarsi alle spalle il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021)scoperchia il vaso di Pandora. In un’intervista rilasciata al Sunday Times, l’attrice ha infatti rivelato che alcuni suoi colleghi adsonoa nascondere il proprio orientamento sessuale per. “È doloroso, non voglionoscoperti. Posso pensare almeno a quattroche nascondono il proprio orientamento sessuale. Un attore molto famoso ha appena preso un agente americano che gli ha detto: ‘Capisco tu sia bisessuale, ma non pubblicizzerò la tua sessualità'”. Poi la “Rose” di Titanic ha continuato spiegando come l’ostracismo dinei confronti degli omosessuali sia un fenomeno rivolto soprattutto agli uomini: “È tremendo.lasciarsi alle spalle il ...

