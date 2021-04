Istat, lavoro: a febbraio 945.000 occupati in meno in un anno (Di martedì 6 aprile 2021) "Le ripetute flessioni congiunturali dell'occupazione, registrate dall'inizio dell'emergenza sanitaria fino a gennaio 2021 hanno determinato un crollo dell'occupazione rispetto a febbraio 2020" Leggi su rainews (Di martedì 6 aprile 2021) "Le ripetute flessioni congiunturali dell'occupazione, registrate dall'inizio dell'emergenza sanitaria fino a gennaio 2021 hdeterminato un crollo dell'occupazione rispetto a2020"

Advertising

sole24ore : #Lavoro, Istat: crollo occupazione da inizio pandemia #coronavirus, persi 945mila posti - francescoseghez : Le cose da avere in mente per commentare i dati drammatici sull’occupazione diffusi ora da @istat_it sono in questo… - LaStampa : Istat, persi 945mila posti di lavoro in un anno - Surfiniae : RT @petergomezblog: Lavoro, Istat cambia il metodo di calcolo: a febbraio 642mila occupati in meno su dicembre, 945mila in meno su febbraio… - giubot : RT @LaStampa: Istat, persi 945mila posti di lavoro in un anno -

Ultime Notizie dalla rete : Istat lavoro Lavoro, a febbraio - 945 mila occupati ...crescono le persone in cerca di lavoro (+0,9%, pari a +21 mila unità), ma soprattutto gli inattivi tra i 15 e i 64 anni,+5,4%, pari a +717mila. E' la stima provvisoria diffusa dall'Istat. A febbraio ...

Istat: a febbraio - 945mila occupati in un anno, +717mila inattivi E' la stima provvisoria diffusa dall'Istat. A febbraio il calo del numero di persone in cerca di lavoro ( - 0,3% rispetto a gennaio, pari a - 9mila unità) riguarda gli uomini e gli under50, tra le ...

Lavoro, Istat: crollo occupazione da inizio pandemia, persi 945mila posti Il Sole 24 ORE Istat: a febbraio la stima degli occupati è stabile Lo riportano gli ultimi dati Istat. L’occupazione è stabile sia tra le donne sia ... A febbraio il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-0,3% rispetto a gennaio, pari a -9mila unità) ...

Istat, a febbraio 945.000 occupati in meno in un anno. Disoccupazione al 10,2%: «Aumentano gli inattivi» Lo rileva l'Istat. I giovani al lavoro a febbraio erano 919.000, il 15,7% del totale, con un calo di 159.000 unità rispetto a un anno prima e con un aumento di 4.000 unità su gennaio.

...crescono le persone in cerca di(+0,9%, pari a +21 mila unità), ma soprattutto gli inattivi tra i 15 e i 64 anni,+5,4%, pari a +717mila. E' la stima provvisoria diffusa dall'. A febbraio ...E' la stima provvisoria diffusa dall'. A febbraio il calo del numero di persone in cerca di( - 0,3% rispetto a gennaio, pari a - 9mila unità) riguarda gli uomini e gli under50, tra le ...Lo riportano gli ultimi dati Istat. L’occupazione è stabile sia tra le donne sia ... A febbraio il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-0,3% rispetto a gennaio, pari a -9mila unità) ...Lo rileva l'Istat. I giovani al lavoro a febbraio erano 919.000, il 15,7% del totale, con un calo di 159.000 unità rispetto a un anno prima e con un aumento di 4.000 unità su gennaio.