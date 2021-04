Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma furiosa con Awed: “Traditore” (Di martedì 6 aprile 2021) Relegata in Playa Esperanza assieme all’eliminata Myrea Stabile, cui si è aggiunta anche l’ultima eliminata Elisa Isoardi, Vera Gemma è venuta a conoscenza di una sgradevole verità. L’ex Pupa, infatti, le ha rivelato che il suo inseparabile amico Awed non ha esitato un attimo a rinnegarla una volta che lei è andata via, affermando di essere stato quasi “plagiato”, condizionato dalla donna, e re-inserendosi nel gruppo di naufraghi dopo aver fatto ammendo e continuando però a gettare la maggior parte delle colpe su Vera. Quest’ultima ci è rimasta giustamente malissimo e, interpellata in merito da Ilary Blasi, ha fatto sapere di sperare ardentemente che il pubblico la faccia tornare sull’Isola per avere un confronto con l’ormai ex amico e sbattergli in faccia la verità, ovvero che è stato lui ad ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 aprile 2021) Relegata in Playa Esperanza assieme all’eliminata Myrea Stabile, cui si è aggiunta anche l’ultima eliminata Elisa Isoardi,è venuta a conoscenza di una sgradevole verità. L’ex Pupa, infatti, le ha rivelato che il suo inseparabile amiconon ha esitato un attimo a rinnegarla una volta che lei è andata via, affermando di essere stato quasi “plagiato”, condizionato dalla donna, e re-inserendosi nel gruppo di naufraghi dopo aver fatto ammendo e continuando però a gettare la maggior parte delle colpe su. Quest’ultima ci è rimasta giustamente malissimo e, interpellata in merito da Ilary Blasi, ha fatto sapere di sperare ardentemente che il pubblico la faccia tornare sull’per avere un confronto con l’ormai ex amico e sbattergli in faccia la verità, ovvero che è stato lui ad ...

