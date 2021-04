Il punto Z, ecco quando debutterà il nuovo programma di Tommaso Zorzi (e chi sarà il primo super ospite!) (Di martedì 6 aprile 2021) Non si arresta e continua a crescere la carriera televisiva di Tommaso Zorzi. Prima la vittoria al Gf Vip 5, poi L’Isola dei Famosi dove è uno degli opinionisti, e adesso invece avrà un programma tutto suo dal titolo Il punto Z. Tommaso nella sua trasmissione intratterrà il pubblico parlando di vari vip, ma anche de L’Isola dei Famosi e dei naufraghi honduregni capitanati da Ilary Blasi e inoltre, nel corso delle varie puntate poi, si alterneranno tanti ospiti che commenteranno insieme a lui le dinamiche che coinvolgono i personaggi del mondo dello spettacolo. Il programma prenderà ufficialmente il via domani mercoledì 7 aprile su Mediaset Play alle 20.45 e a svelare qualche chicca in più su Il punto Z è stato l’ex gieffino ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 aprile 2021) Non si arresta e continua a crescere la carriera televisiva di. Prima la vittoria al Gf Vip 5, poi L’Isola dei Famosi dove è uno degli opinionisti, e adesso invece avrà untutto suo dal titolo IlZ.nella sua trasmissione intratterrà il pubblico parlando di vari vip, ma anche de L’Isola dei Famosi e dei naufraghi honduregni capitanati da Ilary Blasi e inoltre, nel corso delle varie puntate poi, si alterneranno tanti ospiti che commenteranno insieme a lui le dinamiche che coinvolgono i personaggi del mondo dello spettacolo. Ilprenderà ufficialmente il via domani mercoledì 7 aprile su Mediaset Play alle 20.45 e a svelare qualche chicca in più su IlZ è stato l’ex gieffino ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo ...

