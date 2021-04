Gli operatori dei mercati bloccano la Napoli-Roma. Traffico in tilt. Salta la conferenza stampa di De Luca (Di martedì 6 aprile 2021) Una protesta degli operatori delle aree mercatali aderenti alla sigla Ana-Ugl è in corso sull’autostrada A1 Roma-Napoli, in territorio casertano. Un ampio tratto e’ stato interdetto alla circolazione dalla Polizia Stradale che invita gli automobilisti a uscire a Caserta Sud per chi viaggia verso Napoli, mentre per chi marcia in direzione Roma l’uscita obbligatoria à sull’asse mediano Acerra-Afragola. Notevoli i disagi tra gli automobilisti, con code di chilometri e rallentamenti su tutta la rete. Gli operatori hanno occupato la sede autostradale con i furgoni. “La nostra intenzione – dice Peppe Magliocca presidente dell’Ana-Ugl di Caserta – è arrivare a Roma per protestare contro una situazione assurda, con tanti operatori sul lastrico, che si sentono ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Una protesta deglidelle aree mercatali aderenti alla sigla Ana-Ugl è in corso sull’autostrada A1, in territorio casertano. Un ampio tratto e’ stato interdetto alla circolazione dalla Polizia Stradale che invita gli automobilisti a uscire a Caserta Sud per chi viaggia verso, mentre per chi marcia in direzionel’uscita obbligatoria à sull’asse mediano Acerra-Afragola. Notevoli i disagi tra gli automobilisti, con code di chilometri e rallentamenti su tutta la rete. Glihanno occupato la sede autostradale con i furgoni. “La nostra intenzione – dice Peppe Magliocca presidente dell’Ana-Ugl di Caserta – è arrivare aper protestare contro una situazione assurda, con tantisul lastrico, che si sentono ...

Advertising

Corriere : ?? Il presidente della Regione conferma un crollo dei contagi dopo il vaccino: «Tra gli operatori sono scesi dal 6,9… - brandobenifei : Vacciniamo subito gli operatori del trasporto pubblico e il personale dei supermercati. Non possono aspettare anco… - giulyart : @moky78 @sbonaccini Beh cmq gli operatori sanitari devono vaccinarsi. Stanno a contatto con persone fragili e malat… - FrancescoCoccoT : Gli operatori dei mercati bloccano la Napoli-Roma. Traffico in tilt. Salta la conferenza stampa di De Luca… - MaximoMoggio : RT @mattinodinapoli: Gli operatori dei mercati bloccano l'A1: monta la protesta per il lavoro -