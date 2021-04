Francesca, Margherita e Bianca, chi sono la sorella e le nipoti di Paola Turci (Di martedì 6 aprile 2021) Francesca Turci è la sorella di Paola Turci, cantautrice che sarà protagonista dello scherzo de “Le Iene”. Lo show condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino andrà in onda stasera a partire dalle 21:30 su Italia Uno. Francesca la sorella di Paola Turci e l’impegno sociale Vittima di Nicolò De Devitiis, la cantante crederà che sua nipote Margherita, per avvicinarsi al mondo dello spettacolo, abbia assecondato i consigli di un produttore discografico e abbia utilizzato il suo cognome, in quanto già noto, per una serie di iniziative promozionali, al limite della legalità. Francesca Turci dal 1996 è impegnata nel progetto Fondazione Francesca Rava, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021)è ladi, cantautrice che sarà protagonista dello scherzo de “Le Iene”. Lo show condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino andrà in onda stasera a partire dalle 21:30 su Italia Uno.ladie l’impegno sociale Vittima di Nicolò De Devitiis, la cantante crederà che sua nipote, per avvicinarsi al mondo dello spettacolo, abbia assecondato i consigli di un produttore discografico e abbia utilizzato il suo cognome, in quanto già noto, per una serie di iniziative promozionali, al limite della legalità.dal 1996 è impegnata nel progetto FondazioneRava, ...

Advertising

Francesca_0805 : RT @asiasinasce: Il problema non sono tanto le opinioni della signora Margherita, il punto è che quelle opinioni aizzano da mesi quei '“fan… - senes_francesca : #prelemi signora margherita è gloria che perde consensi non Pedro. Si è sbagliata. - francesca_edser : @elimiyy Margherita #meleklerinsözüvar - francesca_edser : RT @elimiyy: PIZZA BIANCA O PIZZA MARGHERITA? #meleklerinsözüvar - RFS_It : RECENSIONE NO SPOILER ROMANCE STORICO Se amate i romanzistorici, la Francia e Versailles, dovete leggere il libro… -