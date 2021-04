Foden agli sgoccioli regala il successo al City | 2-1 ai danni di un ottimo Borussia

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 aprile 2021) All’Etihad si affrontano ManchesterDortmund per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Partono bene gli ospiti, col giovanissimo Bellingham che conclude in porta ma trova i guantoni di Ederson. E’ di De Bruyne lo squillo che porta al vantaggio: azione di contropiede dopo un errore grossolano di Emre Can, Mahrez innesca il belga che avanza e serve. L’inglese serve Mahrez sul secondo palo ma è troppo lungo, dunque il mancino rimette in mezzo per De Bruyne che fa 1-0 alla prima vera occasione per i Citizens. Alla mezz’ora l’arbitro rumeno assegna un penalty per gli inglesi, ma, dopo il check al VAR Hategan torna sui suoi passi, giudicando non falloso il contatto tra Emre Can e Rodri. Si va al riposo con la squadra di Guardiola con un gol di vantaggio, decide De Bruyne. Nella ripresa Haaland fa ...