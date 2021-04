Debora Villa | Pasquetta amara per la comica | il ricovero e il calore dei vip

Advertising

xdaydrxms : RT @DancingQueen99_: @disinnescare_ SENTITE QUA Littizzetto Virginia Raffaele Luis Checco Zalone Bonolis Laurenti Alessandro Siani Frank Ma… - HSVANSZ : RT @DancingQueen99_: @disinnescare_ SENTITE QUA Littizzetto Virginia Raffaele Luis Checco Zalone Bonolis Laurenti Alessandro Siani Frank Ma… - lousfreckle : RT @DancingQueen99_: @disinnescare_ SENTITE QUA Littizzetto Virginia Raffaele Luis Checco Zalone Bonolis Laurenti Alessandro Siani Frank Ma… - ilgiornale : Pasquetta da dimenticare per Debora Villa, costretta al ricovero per un'intossicazione. L'attrice ha però tranquill… - Italia_Notizie : Debora Villa finisce in ospedale: 'Intossicata ma ancora viva' -

Ultime Notizie dalla rete : Debora Villa

ilGiornale.it

L'attrice e comica ricoverata nel giorno di Pasquetta: come ...Non ha perso il sorriso, ma lo spavento è stato tanto. L'attrice comica, celebre per le sit com ' Così fan tutte ' e ' Camera cafè ', è stata colpita da una violenta reazione allergica ed è stata ricoverata in ...Pasquetta amara per l’attrice e comica Debora Villa, che nelle scorse ore è finita in ospedale. A dare la notizia è stata lei stessa, attraverso i suoi profili social. Nella fattispecie Debora, nota ...La comica Debora Villa ha pubblicato una foto sui social Facebook e Instagram che ha fatto preoccupare i tanti fan e follower. Ritratta sopra un letto di ...