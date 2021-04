Da mercoledì in classe due studenti su tre (Di martedì 6 aprile 2021) AGI. - Concluse le vacanze di Pasqua, da mercoledì 7 aprile rientrano in classe per seguire le lezioni in presenza circa 5,6 milioni di alunni: quasi il 66% degli 8,5 milioni degli iscritti nelle scuole statali e paritarie, in pratica 2 su 3. Tra loro sono 2,7 milioni gli alunni più piccoli della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, ammessi a scuola dall'ultimo decreto del governo Draghi, anche se si trovano in regioni classificate in zona rossa. I limiti per le zone rosse Per le stesse ragioni in quelle regioni in zona rossa potranno accedere ai servizi per la prima infanzia (asili nido, 0-3 anni) anche 212mila bambini. Mentre, resteranno ancora a casa, costretti alla didattica a distanza, 2,9 milioni (34,5%), con la consueta alternanza del 50% per gli studenti delle superiori nelle Regioni in cui è consentito. Nello specifico, ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI. - Concluse le vacanze di Pasqua, da7 aprile rientrano inper seguire le lezioni in presenza circa 5,6 milioni di alunni: quasi il 66% degli 8,5 milioni degli iscritti nelle scuole statali e paritarie, in pratica 2 su 3. Tra loro sono 2,7 milioni gli alunni più piccoli della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, ammessi a scuola dall'ultimo decreto del governo Draghi, anche se si trovano in regioni classificate in zona rossa. I limiti per le zone rosse Per le stesse ragioni in quelle regioni in zona rossa potranno accedere ai servizi per la prima infanzia (asili nido, 0-3 anni) anche 212mila bambini. Mentre, resteranno ancora a casa, costretti alla didattica a distanza, 2,9 milioni (34,5%), con la consueta alternanza del 50% per glidelle superiori nelle Regioni in cui è consentito. Nello specifico, ...

