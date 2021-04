Covid | sale ancora il numero dei contagi a San Giorgio del Sannio | il dato aggiornato

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCresceildeida-19 a Sandel. Con l’ultimo aggiornamento fornito oggi dall’amministrazione comunale, infatti, ildegli attualmente positivia 92: sette giorni fa (leggi qui) erano 69, il 22 marzo ‘soltanto’ 49. In poco più di quindici giorni, insomma, ildelle persone conè praticamente raddoppiato. Non un segnale incoraggiante: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

