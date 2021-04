Covid Fvg | oggi 63 contagi e 16 morti | dati 6 aprile

(Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 63 i nuovidi Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di, 6. Si registrano altri 16. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.275 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 4%. Sono inoltre 518 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi (2,32%). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 81 mentre quelli in altri reparti risultano essere 604. I decessi complessivamente ammontano a 3.402, con la seguente suddivisione territoriale: 720 a Trieste, 1.794 a Udine, 640 a Pordenone e 248 a Gorizia. I totalmente guariti sono 78.848, i clinicamente guariti 4.158, mentre quelli in isolamento scendono a 12.637. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 99.730 ...

2600 le persone controllate in FVG. Verifiche anche sui mezzi di trasporto. Attualmente siamo tra le 6 e le 7mila somministrazioni al giorno in FVG e con il modello del Palazzo dello sport di Cividale per la vaccinazione anti-Covid. (Adnkronos) - Sono 63 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 6 aprile. Si registrano altri 16 morti. TRIESTE. Inizia una nuova settimana in zona rossa, la quarta consecutiva, potrebbe però essere l'ultima per il Friuli Venezia Giulia. I dati del contagio sono favorevoli (1.024 nuovi positivi in meno ...