Covid – Fdi: In Alto Adige mancano i tamponi, scuole chiuse (Di martedì 6 aprile 2021) – “Mentre tutte le scuole d’Italia riapriranno regolarmente domattina, in Alto Adige la giunta provinciale guidata da Svp e Lega ha imposto il tampone obbligatorio e in auto somministrazione ai bambini, pena l’allontanamento, ma in ogni caso, non avendo fornito i tamponi alle scuole, domani molte di queste non potranno aprire i cancelli”. A denunciarlo in una nota è Alessandro Urzì (nella foto), Consigliere regionale e provinciale di Fratelli d’Italia. “Fdi ha raccolto diverse le segnalazioni di scuole che annunciano senza troppi giri di parole lo spostamento dell’inizio delle lezioni al 12 perché non sono garantiti gli approvvigionamenti per tutte le scuole di tamponi e deve ancora essere definita l’assistenza sanitaria”, attacca il coordinatore ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021) – “Mentre tutte led’Italia riapriranno regolarmente domattina, inla giunta provinciale guidata da Svp e Lega ha imposto il tampone obbligatorio e in auto somministrazione ai bambini, pena l’allontanamento, ma in ogni caso, non avendo fornito ialle, domani molte di queste non potranno aprire i cancelli”. A denunciarlo in una nota è Alessandro Urzì (nella foto), Consigliere regionale e provinciale di Fratelli d’Italia. “Fdi ha raccolto diverse le segnalazioni diche annunciano senza troppi giri di parole lo spostamento dell’inizio delle lezioni al 12 perché non sono garantiti gli approvvigionamenti per tutte ledie deve ancora essere definita l’assistenza sanitaria”, attacca il coordinatore ...

