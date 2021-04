Colour block | colore ai blocchi di partenza per la primavera

(Di martedì 6 aprile 2021) Ilè il protagonista assoluto di ognie anche per il 2021 la tendenza lo conferma come re incontrastato non solo delle passerelle, ma anche dello street style! Vediamo insieme qualche coloratissima idea di look insieme a qualche suggerimento di shopping.: sulle passerelle Un po’ per il momento storico in cui stiamo vivendo, un po’ perché è proprio la stagione che lo chiama, le passerelle si sono riempite di colori luminosi. Da Chanel, a Sportmax, passando per Etro, Dior e Ferragamo, solo per citarne alcuni, ilin modalità brillante e piena è stato il vero protagonista: gialli, rossi ciliegia, arancioni e verdi si sono visti un po’ ovunque.: sullo street style Lo street style ovviamente non si è fatto attendere: i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colour block

DiLei Moda

... Claudia Scutti , per questo look ha voluto giocare di nuance pastello, dal rosa dei sandali al lilla della t - shirt morbida della conduttrice fino ad intensificarsi in unonetto nel ...Abbiamo una nuova (e definitiva) ossessione: il vestito viola di Victoria Beckham della collezione Primavera Estate 2021 che illuminerà con il suobrillante le tendenze della prossima stagione . Una folgorazione di moda che la dice lunga sulla perfezione di questa collezione e sulla maturità stilistica di Victoria Beckham, che da ...I capi presentati sono i più disparati: completi in pizzo, stampe tropical, color block viola presentati in un background urbano o prettamente estivo – per sopperire, giustamente, alle mancanze di ...Il rosa per la primavera estate 2021 è un must have. Per i tuoi look casual ma finanche eleganti. In versione monocolore o con le fantasie!