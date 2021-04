Bones & All, al via le riprese del nuovo film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet (Di martedì 6 aprile 2021) Era già stato annunciato da tempo e ora, finalmente, qualcosa si sta smuovendo. Sono infatti iniziati i lavori di Bones & All, il nuovo film che riunirà la coppia Luca Guadagnino e Timothée Chalamet. Ci avevano fatto emozionare quando, nel 2017, i due avevano collaborato per Chiamami col tuo nome. Nel ruolo del diciassettenne Elio Perlman, il giovane Chalamet, diretto dal regista italiano, era riuscito anche a guadagnarsi una nomination al Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista. Tra loro era nato qualcosa di magico, dunque, che presto cercheranno di replicare con il nuovo progetto. Un film che, tuttavia, si discosta dalle atmosfere eteree di Chiamami col tuo nome. Bones ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 aprile 2021) Era già stato annunciato da tempo e ora, finalmente, qualcosa si sta smuovendo. Sono infatti iniziati i lavori di; All, ilche riunirà la coppia. Ci avevano fatto emozionare quando, nel 2017, i due avevano collaborato per Chiamami col tuo nome. Nel ruolo del diciassettenne Elio Perlman, il giovane, diretto dal regista italiano, era riuscito anche a guadagnarsi una nomination al Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista. Tra loro era nato qualcosa di magico, dunque, che presto cercheranno di replicare con ilprogetto. Unche, tuttavia, si discosta dalle atmosfere eteree di Chiamami col tuo nome....

Advertising

deepinmy_bones : L’orientale una delle migliori università di lingue ?? - TessaDonigaglia : @IsolaDeiFamosi Via Andrea! The Queen of Bones non puó e non deve uscire. È l’unica che ci regala risata - neorimson : @Suzu_bones jsjsjja lo amo - Cloudsskin : @bones_x_posed Vampire - SahMenezes123 : @acostumadinha Tio Bones copiando papi carelli. -