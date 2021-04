Australia e Nuova Zelanda, ‘bolla di viaggio’: no quarantena tra i 2 Paesi (Di martedì 6 aprile 2021) A partire dal 19 aprile, i cittadini Australiani che viaggiano in Nuova Zelanda non dovranno sottoporsi alla quarantena dopo l’arrivo. Lo ha annunciato il primo ministro Jacinda Ardern, sottolineando come politiche aggressive ed una risposta tempestiva alla pandemia abbiano permesso ad Australia e Nuova Zelanda di essere “leader mondiali”, aprendo ad una “bolla di viaggio” tra i due Paesi mentre nel resto del mondo continuano ad aumentare i casi di Covid-19. I passeggeri che viaggiano in Nuova Zelanda dovranno aver trascorso i 14 giorni prima del volo solo in Australia, mentre gli equipaggi delle compagnie aeree dovranno aver lavorato esclusivamente su rotte a basso rischio. Non saranno autorizzati a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) A partire dal 19 aprile, i cittadinini che viaggiano innon dovranno sottoporsi alladopo l’arrivo. Lo ha annunciato il primo ministro Jacinda Ardern, sottolineando come politiche aggressive ed una risposta tempestiva alla pandemia abbiano permesso addi essere “leader mondiali”, aprendo ad una “bolla di viaggio” tra i duementre nel resto del mondo continuano ad aumentare i casi di Covid-19. I passeggeri che viaggiano indovranno aver trascorso i 14 giorni prima del volo solo in, mentre gli equipaggi delle compagnie aeree dovranno aver lavorato esclusivamente su rotte a basso rischio. Non saranno autorizzati a ...

