Atalanta | affollamento offensivo | possibile triplo addio a fine stagione

(Di martedì 6 aprile 2021) Nuovi acquisti, ma occhi puntati anche sul capitolo cessioni, soprattutto per quel che riguarda il reparto. Il calciomercato dell’potrebbe partire con unillustre Caccia alla qualificazione in Champions League e occhio puntati sulle prossime strategie di calciomercato. La sensazione è che l‘rivoluzionerà il repartoaprendo concretamente ad alcuni possibili Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta affollamento

SerieANews

SAM LAMMERS- In uscita invece c'è. Tra Johan Mojica, Cristiano Piccini e Fabio Depaoli,... pronto a tornare all'solo a giugno, una volta cresciuto e dopo aver accumulato ...Dietro vincono tutte:intorno al quarto posto Ne approfitta la Juventus , che per la ... Al sabato anche l'trova continuità con i lampi di Muriel ed Ilicic e nel recupero ..."Abbiamo già scelto quasi tutti". Così Roberto Mancini ha mandato un messaggio chiaro: le sue idee per Euro2021 sono abbastanza.