Astrazeneca, ora l’Agenzia Europea del Farmaco potrebbe vietarne l’uso per alcune persone (Di martedì 6 aprile 2021) l’Agenzia Europea del Farmaco ha seguito la strada della maggiore precauzione e a breve comunicherà se, ed in caso a quali categorie, sarà sconsigliato l’utilizzo del vaccino anti-Covid Oxford-Astrazeneca. E’ atteso per mercoledì il risultato della commissione della Farmacovigilanza di Ema, agenzia Europea dei farmaci e medicinali, che potrebbe limitare l’utilizzo del vaccino Astrazeneca per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 6 aprile 2021)delha seguito la strada della maggiore precauzione e a breve comunicherà se, ed in caso a quali categorie, sarà sconsigliato l’utilizzo del vaccino anti-Covid Oxford-. E’ atteso per mercoledì il risultato della commissione dellavigilanza di Ema, agenziadei farmaci e medicinali, chelimitare l’utilizzo del vaccinoper L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Tg3web : Un'altra bufera sul vaccino AstraZeneca. Mentre alcuni Paesi ne hanno limitato autonomamente l'uso in base all'età,… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - Adnkronos : Novità per il #vaccino #AstraZeneca, ecco il nuovo nome. - seb5113910 : RT @BarbaraRaval: Muore un'ora dopo la prima dose di vaccino, aperta un'inchiesta. #Lanciano #AstraZeneca - Roky99760738 : RT @ardigiorgio: Ora Michele Emiliano trova la scusa “non posso fare astrazeneca agli over 80”. Dopo che ha fatto pfizer a 5 mila studenti… -