Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 5 aprile 2021

Advertising

ASannais : @alessia16502795 perché sono una televisione privata che vive di pubblicità, e questi dati servono alle aziende. fi… - MTR29971489 : @VincyVita @sticazzimelrose La marcuzzi non conduceva con tutta la gente chiusa in casa. E bisogna guardare i confr… - CorriereCitta : #Ascoltitv lunedì 5 aprile 2021: La fuggitiva, Isola dei Famosi, Pirati dei Caraibi, Quarta Repubblica, dati Audite… - MiChiamoFranco : @enrick81 @mattiaLoVaToboy @CIAfra73 @famigliasimpson @napoliforever89 @AgoCannella @Tvottiano @OltreTv… - infoitcultura : Ascolti tv 4 aprile: share di ieri sera-Tutti i dati Auditel -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

tv di lunedì 5 aprile Vediamo iAuditel registrati dai programmi andati in onda sulle altre reti. Rai2 ha trasmesso Ben - Hur . Il film di Timur Bekmambetov, con Jack Huston, Toby ...Tv,DayTime Pomeriggio, 5 aprile Oggi è un Altro Giorno: 0.000.00 spettatori per il 0.00% di share. Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. La Vita in ...Ascolti alti, molta fiction e un po’ di religiosità nella settimana che si è conclusa con la domenica di Pasqua. Makàri chiude la prima stagione con ...Nonostante ieri la fiction di Rai 1 abbia perso 1 milione di spettatori, rispetto a Makàri andata in onda nelle ultime tre settimane, L’Isola dei famosi 2021 non ha recuperato, anzi. Il reality di Can ...