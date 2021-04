Altri 45 giorni di carcere per Patrick Zaky, non cambiano giudici (Di martedì 6 aprile 2021) La Corte d’assise del Cairo ha rinnovato di Altri 45 giorni la detenzione del ricercatore egiziano all’Università Bologna Patrik Zaki. Lo riferisce all’ANSA la sua legale, Hoda Nasrallah, sottolineando che è stata inoltre respinta la richiesta, presentata ieri dalla difesa, di un cambio dei giudici che seguono il caso. L’udienza si era svolta ieri ma l’esito si è appreso solo oggi. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) La Corte d’assise del Cairo ha rinnovato di45la detenzione del ricercatore egiziano all’Università Bologna Patrik Zaki. Lo riferisce all’ANSA la sua legale, Hoda Nasrallah, sottolineando che è stata inoltre respinta la richiesta, presentata ieri dalla difesa, di un cambio deiche seguono il caso. L’udienza si era svolta ieri ma l’esito si è appreso solo oggi.

