Acquaroli ai marchigiani | ' Oggi siamo in zona arancione ma il virus c' è Serve attenzione da ognuno di voi'

(Di martedì 6 aprile 2021) ANCONA - Le Marche fanno un passo fuori dall'incubo Covid . Dopo un lungo periodo inrossa da pazzano in. Una colorazione tanto attesa, il primo passo per ottenere lagialla. Ma ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Acquaroli marchigiani

corriereadriatico.it

'Oggi - si legge ancora nel post Facebook di- chiederemo un incontro a tutti i sindaci, tramite le conferenze di Area Vasta, e alle Prefetture, per rafforzare la strategia comune di ......dei pazienti Covid che affolla i reparti degli ospedali, 925 in tutto con altri 62 casi trattati nei pronto soccorso della regione. Una situazione che spinge il governatorea ...ANCONA - Le Marche fanno un passo fuori dall'incubo Covid. Dopo un lungo periodo in zona rossa da pazzano in arancione. Una colorazione tanto attesa, il primo passo per ottenere la ...È il messaggio che il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, invia a tutti i marchigiani al termine delle festività pasquali. Il governatore, nel ricordare che da oggi le Marche ...