Zaki: oggi al Cairo nuova udienza sulla sua detenzione (Di lunedì 5 aprile 2021) Si spera che 14 mesi di reclusione in Egitto bastino. L'esito dell’udienza non sarà contemporaneo alla fine dell'udienza Leggi su rainews (Di lunedì 5 aprile 2021) Si spera che 14 mesi di reclusione in Egitto bastino. L'esito dell’non sarà contemporaneo alla fine dell'

Advertising

amnestyitalia : ?? Oggi si terrà l’udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, in carcere da oltre 14 mesi. Speriamo si… - EnricoLetta : La speranza nello sguardo di tutti noi, oggi al #Cairo. Per una nuova udienza sulla scarcerazione di #PatrickZaki.… - Agenzia_Ansa : È fissata per oggi al Cairo una nuova udienza sulla custodia cautelare in carcere per Patrick George Zaki, lo stude… - _sa7ara : RT @amnestyitalia: ?? Oggi si terrà l’udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, in carcere da oltre 14 mesi. Speriamo sia occ… - federlor111 : RT @Deputatipd: La speranza nello sguardo di tutti noi, oggi al Cairo. Per una nuova udienza sulla scarcerazione di Patrick Zaki. Non molli… -