Venti freddi e crollo delle temperature: le previsioni meteo di martedì 6 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Vento freddo, pioggia, neve e temperature fino a 15 gradi sotto la media di stagione. E' la classica "coda d'inverno" che colpirà da martedì buona parte del Paese. Particolarmente colpita l'area adriatica con la neve che ritornerà al Nord est anche in pianura. Venti di bora e grecale soffieranno già dal mattino: il tempo peggiorerà rapidamente sul Triveneto e l'Emilia Romagna con precipitazioni a tratti temporalesche e neve sulle Alpi a quote collinari (3-500 metri) e sugli Appennini emiliano-romagnoli. Col passare delle ore il maltempo interesserà Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, e Molise mentre qualche rovescio potrà interessare anche la Lombardia. La neve sulle regioni centrali cadrà a quote sempre più basse fino a 5-600 metri di quota entro sera.

