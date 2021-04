Vaccini:a Venezia fa il suo esordio il vaporetto ambulatorio (Di lunedì 5 aprile 2021) Un vaporetto attrezzato come amblatorio e così, l'isola di Sant'Erasmo a Venezia, ha visto vaccinati anti - Covid i suoi anziani over 80. Il vaporetto - livrea inusuale rossa - ha attraccato nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) Unattrezzato come amblatorio e così, l'isola di Sant'Erasmo a, ha visto vaccinati anti - Covid i suoi anziani over 80. Il- livrea inusuale rossa - ha attraccato nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini, a Venezia arriva il vaporetto ambulatorio mobile. All'isola di Sant'Erasmo per vaccinare gli over 80 #ANSA - AnsaVeneto : Vaccini:a Venezia fa il suo esordio il vaporetto ambulatorio. All'isola di Sant'Erasmo inoculati circa 120 over 80… - GiaPettinelli : Vaccini:a Venezia fa il suo esordio il vaporetto ambulatorio - Cronaca - ANSA - alerussello : Isole, vaccinazioni in vaporettoL’Usl 4 rinvia 1.200 prenotati - carlamartamari : RT @TgrVeneto: #5aprile #COVID19 A #Venezia, vaccinazioni in #vaporetto. Il servizio di Alessia Piovesan #ioseguotgr @TgrRai https://t.co… -