Ultime Notizie Roma del 05-04-2021 ore 18:10 (Di lunedì 5 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio potrebbe essere convocato alla prossima settimana la cabina di regia del governo per programmare possibile riapertura di alcune attività dopo il 20 aprile sulla base di un eventuale miglioramento dei dati epidemiologici il provvedimento si apprende da fonti di governo dovrebbe essere contenuto in una delibera da approvare in consiglio dei ministri su questa linea sono le regioni che nell’incontro col premier draghi per i fondi ricoveri nella stessa giornata in sede di conferenza stato-regioni chiederanno di fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile e permettere da maggio Le ripartenze di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre nella rilevazione di ieri 326 vittime per il Guido oltre 18mila positivi il tasso di positività stare ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio potrebbe essere convocato alla prossima settimana la cabina di regia del governo per programmare possibile riapertura di alcune attività dopo il 20 aprile sulla base di un eventuale miglioramento dei dati epidemiologici il provvedimento si apprende da fonti di governo dovrebbe essere contenuto in una delibera da approvare in consiglio dei ministri su questa linea sono le regioni che nell’incontro col premier draghi per i fondi ricoveri nella stessa giornata in sede di conferenza stato-regioni chiederanno di fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile e permettere da maggio Le ripartenze di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre nella rilevazione di ieri 326 vittime per il Guido oltre 18mila positivi il tasso di positività stare ...

