Torino | calciatore positivo al Covid

Advertising

TorinoFC_1906 : Il Torino FC comunica che è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in… - DiMarzio : Il #Torino annuncia: 'Un calciatore della prima squadra positivo al #coronavirus' - 1926_cri : RT @DiMarzio: Il #Torino annuncia: 'Un calciatore della prima squadra positivo al #coronavirus' - TUTTOJUVE_COM : Torino, comunicata la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra - CalcioPillole : Nuova positività al #Covid19 per un calciatore del #Torino a qualche settimana di distanza dal focolaio che portò a… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino calciatore

"IlFootball Club - si legge - comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid - 19 di undella prima squadra. Il ...... 'IlFootball Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid - 19 di undella prima squadra. Il tesserato, in ...Nuovi problemi in casa Torino a causa del Covid-19. Come ha annunciato il club granata con una nota ufficiale, un giocatore della prima squadra è risultato positivo dopo gli esami effettuati dal ...Nel Torino c'è un nuovo positivo al Covid: lo ha comunicato questa mattina il club granata, senza tuttavia specificare il nome del giocatore contagiato dal virus. «Il Torino Football Club - si legge ...