Tennis, Jannik Sinner: “Non mi ha preso a pallate, a 19 anni o vinci o impari” (Di lunedì 5 aprile 2021) Non è mai facile analizzare una sconfitta, specie di un torneo importante come quello di Miami (Stati Uniti). Jannik Sinner l’ha fatto con la consueta lucidità, dopo essere uscito perdente dall’atto conclusivo del Masters1000 in Florida contro l’amico/rivale Humbert Hurkacz. Una partita nella quale si sono visti gli attuali limiti di Sinner, molto falloso e non in grado di attuare delle variazioni nel suo gioco tali da poter mettere in difficoltà il polacco, autore comunque di una cavalcata notevole nel torneo, tenuto conto della portata delle vittorie ottenute prima del confronto con Jannik. L’approccio dell’altoatesino era stato quello di centrare il massimo possibile fin dal subito: “Sono venuto qui con l’idea di vincere, visto che Rafa, Novak e Roger non avrebbero giocato. Sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Non è mai facile analizzare una sconfitta, specie di un torneo importante come quello di Miami (Stati Uniti).l’ha fatto con la consueta lucidità, dopo essere uscito perdente dall’atto conclusivo del Masters1000 in Florida contro l’amico/rivale Humbert Hurkacz. Una partita nella quale si sono visti gli attuali limiti di, molto falloso e non in grado di attuare delle variazioni nel suo gioco tali da poter mettere in difficoltà il polacco, autore comunque di una cavalcata notevole nel torneo, tenuto conto della portata delle vittorie ottenute prima del confronto con. L’approccio dell’altoatesino era stato quello di centrare il massimo possibile fin dal subito: “Sono venuto qui con l’idea di vincere, visto che Rafa, Novak e Roger non avrebbero giocato. Sono ...

Advertising

giomalago : Grazie lo stesso, Jannik! Ci hai regalato emozioni speciali sfiorando un'impresa che è solo rimandata. Al… - Coninews : Bravo lo stesso Jannik! ?? Nella finale del #MiamiOpen @janniksin cede in due set a Hubert Hurkacz ma per il dician… - fanpage : Il tuo sogno è diventato il nostro. Grazie di tutto #Sinner ?????? - sportface2016 : #Atp, il nuovo ranking aggiornato dopo il #MiamiOpen: balzo in avanti di Jannik #Sinner, 10 azzurri in top 100 - fantom9 : 10 ???? in Top100 Matteo Berrettini ???? 10 Fabio Fognini ???? 18 Jannik Sinner ???? 23 Lorenzo Sonego ???? 34 Stefano Travag… -