Sicurezza in Arcelor Mittal Oddati e Chianese | “Intervenga il ministro Orlando”

(Di lunedì 5 aprile 2021) “Sono diventati frequenti gli incidenti all’interno dello stabilimento siderurgico di Taranto. Si tratta di episodi che pongono problemi e interrogativi riguardo alladegli impianti dell’acciaieria e alla cura di questo fondamentale aspetto da parte dell’azienda”. I commissari provinciali del Pd di Taranto Nicolae Giovannicommentano l’ultimo grave fatto verificatosi all’interno della fabbrica tarantina.“Un’esplosione, seguita da un incendio nel reparto colata continua 2, avrebbe potuto causare ben altre conseguenze e questa consapevolezza ci impone di intervenire in maniera decisiva e chiedere aldel Lavoro, Andrea, una particolare attenzione per quello che accade all’interno dell’acciaieria”.“Vengano effettuati controlli sullo stato degli impianti – ...

PerMittal Italia l'incendio non ha provocato 'alcuna interruzione del ciclo produttivo, né ... Gli addetti e il sistema hanno gestito in, secondo consolidate procedure, un evento di ...PerMittal Italia l'incendio non ha provocato "alcuna interruzione del ciclo produttivo, né ... Gli addetti e il sistema hanno gestito in, secondo consolidate procedure, un evento di ...precisa Castronovi - Arcelor Mittal ha trasformato i lavoratori di Taranto ... a respirare aria pulita e il sacrosanto diritto di ogni lavoratore ad operare in sicurezza. – tiene a precisare - Prima ...TARANTO - Un incendio è divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto senza ...