Serie B oggi | l' Empoli non scende in campo Il Lecce vince | Monza fermato sul pari

Advertising

ZZiliani : Intanto, dopo aver perso 4-2 con la #Pergolettese e 1-0 con la #ProPatria, la #JuventusUnder23 di cui l’Istituto Lu… - robertosaviano : Le ultime settimane sono state segnata da due sparatorie di massa - le ennesime - negli Stati Uniti: Atlanta e Boul… - AmanimLux : RT @Janina52689914: @RadiumLuxAMANIM anche io, oggi ho gia fatto forse un milione ??????????????????????tweet, continuamente scrivo, ripeto usate hash… - Janina52689914 : @RadiumLuxAMANIM anche io, oggi ho gia fatto forse un milione ??????????????????????tweet, continuamente scrivo, ripeto usate… - MarvelFansIT : RT @MarvelFansIT: ??Tanti auguri ad #HayleyAtwell che oggi compie 39 anni Oltre a comparire in ben 6 film del #mcu è la protagonista della s… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi

QUOTIDIANO.NET

B giornata 32 Pordenone - Entella 3 - 0 4' Ciurria, 31' Musiolik, 90+3' Butic Ascoli - ... 72' Ceter Cittadella - Reggina 1 - 1 46' Beretta, 59' Bianchi Reggiana - Bresciaore 17 Spal - ...Unadi scivoloni, fino alla frase choc e gravissima che le è valsa la permanenza nella casa. ... Anche loro hanno dato voce a delle chiacchiere ec'è un'inchiesta in corso per istigazione al ...Monza-Pescara 1-1 Traversa di Armellino da fuori, per la squadra di Brocchi: resta il dubbio, forse la linea è pizzicata, ci vorrebbe la gol line tecnology, almeno, anche in serie B, un fermo immagine ...In poche settimane, il Lecce recupera ben 10 punti al Monza, si porta a +6 e a 6 giornate dalla fine è un vantaggio notevole. I salentini in verità soffrono parecchio, a Pisa, ...