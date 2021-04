«Per fare concorrenza al lavoro agricolo irregolare dobbiamo rendere conveniente regolarizzare» (Di lunedì 5 aprile 2021) L’eticità e la regolarità del lavoro agricolo, oggi, passano anche attraverso la piattaforma di incrocio domanda/offerta Humus Job, che nasce in Piemonte poco meno di un anno fa e che si sta espandendo velocemente. A raccontarci questa storia è Claudio Naviglia, CEO del progetto: «Da quando abbiamo lanciato la piattaforma di incrocio domanda/offerta, lo scorso anno, hanno aderito anche una serie di aziende al di fuori del nostro territorio. Il bacino di utenza si è allargato in Lombardia, nelle Marche e in Toscana ma anche al sud, in Puglia e Calabria. L’appeal è forte soprattutto per le aziende della Puglia, dove ci sono parecchie realtà di agricoltura sociale con le quali stiamo dialogando per cercare di creare dei ponti». LEGGI ANCHE >>> La piattaforma di e-commerce che porta i prodotti «dal campo alla tavola» La lotta di Hums Job al ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 aprile 2021) L’eticità e la regolarità del, oggi, passano anche attraverso la piattaforma di incrocio domanda/offerta Humus Job, che nasce in Piemonte poco meno di un anno fa e che si sta espandendo velocemente. A raccontarci questa storia è Claudio Naviglia, CEO del progetto: «Da quando abbiamo lanciato la piattaforma di incrocio domanda/offerta, lo scorso anno, hanno aderito anche una serie di aziende al di fuori del nostro territorio. Il bacino di utenza si è allargato in Lombardia, nelle Marche e in Toscana ma anche al sud, in Puglia e Calabria. L’appeal è forte soprattutto per le aziende della Puglia, dove ci sono parecchie realtà di agricoltura sociale con le quali stiamo dialogando per cercare di creare dei ponti». LEGGI ANCHE >>> La piattaforma di e-commerce che porta i prodotti «dal campo alla tavola» La lotta di Hums Job al ...

