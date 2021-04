Parma, stagione finita per Zirkzee (Di lunedì 5 aprile 2021) Joshua Zirkzee doveva essere uno dei grandi colpi del calciomercato invernale del Parma, una delle pedine fondamentali per fare il cambio di passo necessario a raggiungere la salvezza. Così non è stato e, anzi, la stagione dell'attaccante di proprietà del Bayern Monaco è già terminata per un infortunio al ginocchio. Il suo apporto, ad oggi, è stato davvero minimo: 4 presenze e 108 minuti in campo. Questo il report del Parma:"Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e attivazione seguiti da riscaldamento tecnico e giochi di posizione. L’allenamento è stato concluso da partita in porzione ridotta del campo.Lautaro Valenti ha lavorato parzialmente con i compagni. Wylan ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021) Joshuadoveva essere uno dei grandi colpi del calciomercato invernale del, una delle pedine fondamentali per fare il cambio di passo necessario a raggiungere la salvezza. Così non è stato e, anzi, ladell'attaccante di proprietà del Bayern Monaco è già terminata per un infortunio al ginocchio. Il suo apporto, ad oggi, è stato davvero minimo: 4 presenze e 108 minuti in campo. Questo il report del:"IlCalcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e attivazione seguiti da riscaldamento tecnico e giochi di posizione. L’allenamento è stato concluso da partita in porzione ridotta del campo.Lautaro Valenti ha lavorato parzialmente con i compagni. Wylan ...

Advertising

BombeDiVlad : ?? #Parma: possibile stagione conclusa per #Zirkzee ?? La diagnosi del suo infortunio #LeBombeDiVlad #LBDV #News… - junews24com : Pirlo aveva previsto tutto: lo disse a inizio stagione su un bianconero - - a_d_p_7 : @AzzoJacopo Ha tecnica, fisico ed è veloce. Non capita nel momento giusto alla Juve, gli sarebbe servita almeno un… - cogio73 : @andrelapegna Il primo ciclo Lippi finisce malissimo, dimissioni dopo sconfitta interna 4 2 con il Parma e squadra… - mirkonicolino : @MaxNerozzi @AzzoJacopo @romeoagresti Oh, qualcuno che lo sottolinea. Col Parma ti capitano almeno 25 partite su 38… -