Pallotta shock | “Totti voleva fare l’allenatore Monchi non sapeva chi fosse Zaniolo…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 5 aprile 2021) Torna a parlare l'ex presidente della Roma Jamese lo fa sganciando bombe e sentenze. Intervistato dal The Atheltic, l'ex numero uno giallorosso si è soffermato su Francesco, ma anche sull'ex dirigentee sulla sua ammirazione per... la Juventus.A tuttocaption id="attachment 1008347" align="alignnone" width="706", Getty Images/captionparte subito con un pensiero su: "È stato a Roma per 30 anni. Ogni giorno si alzava e andava a Trigoria. Accettammo di onorare l’impegno della proprietà precedente con un contratto da 6 anni come dirigente. Ebbi una discussione con lui, chiedendogli cosa avrebbe volutonella vita dopo il ritiro. Rispondere era difficile per la Roma e lo era per lui". E ancora: ...