Napoli | Arenaccia | arrestato ladro “seriale” di fari

(Di lunedì 5 aprile 2021): individuato e bloccato in via Giovanni Porzio un uomo che, con atteggiamento circospetto, si aggirava tra le autovetture in sosta. In seguito a diverse segnalazioni di furti dianteriori e posteriori su auto in sosta avvenuti nel quartiere, gli agenti del Commissariato Vasto-hanno predisposto mirati servizi di osservazione che, venerdì

Il Gazzettino Vesuviano

Prendeva di mira sempre le vetture dello stesso tipo, Fiat 500 X, per asportarne i fari: un ladro 'seriale' è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vasto-Arenaccia che, in seguito a diverse segnalazioni di furti di fari anteriori e posteriori su auto in sosta avvenuti nel quartiere, avevano predisposto servizi mirati nella zona. È stato così bloccato un 42enne con precedenti di Polizia in via Porzio, nei pressi del Centro Direzionale, a Napoli.