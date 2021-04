Il voto in Groenlandia è un affare mondiale (Di lunedì 5 aprile 2021) Mai come stavolta le elezioni politiche in Groenlandia sono un affare planetario. Lo sono per la Russia che è geograficamente orientata verso l’isola verde. Lo sono per la Cina che ha grandi interessi energetici e minerari. Lo sono per gli Usa che volevano, ai tempi di Donald Trump, comprarla dalla Danimarca e da sempre cercano di farne una base strategica e un’area di influenza. Lo sono per la Danimarca stessa, che osserva i crescenti movimenti indipendentisti locali. Lo sono per gli ambientalisti, perché proprio sulle loro tematiche si gioca il voto. Un inatteso palcoscenico per un Paese che non ha sofferto per il Covid - solo 31 casi dall’inizio della pandemia - ma per l’isolamento assoluto dal resto del mondo che ha consentito questo bilancio esiguo. Martedì 6 aprile i 56 mila abitanti che popolano un territorio grande quattro ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Mai come stavolta le elezioni politiche insono unplanetario. Lo sono per la Russia che è geograficamente orientata verso l’isola verde. Lo sono per la Cina che ha grandi interessi energetici e minerari. Lo sono per gli Usa che volevano, ai tempi di Donald Trump, comprarla dalla Danimarca e da sempre cercano di farne una base strategica e un’area di influenza. Lo sono per la Danimarca stessa, che osserva i crescenti movimenti indipendentisti locali. Lo sono per gli ambientalisti, perché proprio sulle loro tematiche si gioca il. Un inatteso palcoscenico per un Paese che non ha sofferto per il Covid - solo 31 casi dall’inizio della pandemia - ma per l’isolamento assoluto dal resto del mondo che ha consentito questo bilancio esiguo. Martedì 6 aprile i 56 mila abitanti che popolano un territorio grande quattro ...

Ultime Notizie dalla rete : voto Groenlandia Il voto in Groenlandia è un affare mondiale ... il voto favorevole sia del Parlamento di Copenaghen e di quello di Nuuk. L'Artico si sta scaldando a velocità doppia rispetto al resto del pianeta dagli anni 90. La Groenlandia non ha siglato gli ...

Groenlandia al voto. In gioco lo sfruttamento minerario della regione In testa nei sondaggi il partito 'Comunità', che si oppone alla ipotesi di un centro estrattivo a due passi dal Polo ...

Groenlandia al voto. In gioco lo sfruttamento minerario della regione artica Euronews Italiano Il voto in Groenlandia è un affare mondiale Mai come stavolta le elezioni interessano le potenze mondiali. Ma l'isola contesa per la montagna di risorse, la rotta artica e la pesca, sogna ancora l'indipendenza ...

Groenlandia al voto. In gioco lo sfruttamento minerario della regione artica ma dal risultato del loro voto di martedi prossimo per il rinnovo del parlamento locale, dipenderanno molte prospettive future dell'industria mineraria mondiale. La Groenlandia, isola nel mare ...

