Il dramma della disoccupazione giovanile (Di lunedì 5 aprile 2021) La generazione Z è la più colpita dall'aumento di disoccupazione causato dalla pandemia globale. A dirlo è stato un approfondimento pubblicato dall'Ocse dove si sono messi a confronto la fascia di età che va dai 15 ai 24 anni (generazione Z) con quella che oscilla dai 25 ai 74 anni (Baby boomers, Gen X e Gen Y). Lo scontro generazionale ha evidenziato come la generazione Z presenti dei livelli di disoccupazione doppi rispetto agli atri gruppi. A livello di Unione europea i più giovani raggiungono una media pari al 16,9% contro un 6,5% delle altre generazioni. A livello Ocse si passa da un 14,1% per la generazione Z a un 5,9 per gli altri, e per i paesi del G7 si arriva ad un 11,9% contro un 5,1%. Partendo da questi dati si può dunque notare come i più giovani sono quelli che stanno subendo maggiormente gli effetti della pandemia.

