I nuovi colori delle regioni dopo Pasqua

(Di lunedì 5 aprile 2021) Trepassano dal rosso all'arancione e nove rimangono in lockdown: la mappa dei territori in zona rossa e arancione dal 6 aprile. La mappain zona rossa e arancione dal 6 aprile su Notizie.it.

Advertising

conte_ssa23 : RT @Lalla_g_k: Nella speranza che questa Pasqua, anche se un po’ sfuocata, sia portatrice di nuovi colori nella nostra vita, vi auguro una… - CLaRosa7 : RT @Lalla_g_k: Nella speranza che questa Pasqua, anche se un po’ sfuocata, sia portatrice di nuovi colori nella nostra vita, vi auguro una… - orsatrawinska : Zona rossa e arancione: dopo Pasqua i nuovi colori delle regioni. Ecco fino a quando - koreinmycore : @Lajibolala2323 L'altro giorno giravano foto autorizzate in cui si vendevano i nuovi colori di capelli però non so… - VelvetMagIta : #pasquetta2021 blindata: controlli sulle gite fuori porta. Regioni: la mappa dei nuovi colori #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi colori

regioni dopo Pasqua: ecco chi può diventare arancione il 13 aprile Covid, vaccini e ...i dati aggiornati e la tabella Pdf Toscana Veneto Le regioni / Toscana In Toscana sono 981 icasi . ...a ciascun Paese estero saranno assegnati in base al livello delle vaccinazioni effettuate, ... Scozia e Irlanda del Nord per un'adozione comune deicriteri. La conferenza stampa di oggi, ...Nel cuore della verde Umbria al centro dell'Italia lo stabilimento dello storico pastificio Federici torna a nuova vita e diventa l'headquarter di Talenti azienda ...Ai 27 nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti posizionati nel mese di febbraio nel tratto compreso tra via Oberdan e piazza Garibaldi e nelle strade ...