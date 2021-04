Gran Bretagna: Johnson riapre tutto dal 12 aprile, non i viaggi all’estero (Di lunedì 5 aprile 2021) Con il 47,3% della popolazione già vaccinata con la prima dose (ieri 26 morti e 2762 nuovi casi), la Gran Bretagna si appresta ad uscire gradualmente dal lockdown. Dal 12 aprile, come ha confermato ieri il premier Boris Johnson, l’Inghilterra passerà alla fase 2 della «roadmap per la libertà», dando il via libera alla riaperta di pub, parrucchieri ed affini, palestre, piscine e negozi. Per quanto riguarda la ripresa dei viaggi all’estero, programmata in un primo momento per il 17 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 aprile 2021) Con il 47,3% della popolazione già vaccinata con la prima dose (ieri 26 morti e 2762 nuovi casi), lasi appresta ad uscire gradualmente dal lockdown. Dal 12, come ha confermato ieri il premier Boris, l’Inghilterra passerà alla fase 2 della «roadmap per la libertà», dando il via libera alla riaperta di pub, parrucchieri ed affini, palestre, piscine e negozi. Per quanto riguarda la ripresa dei, programmata in un primo momento per il 17 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

