Giù da un muro di sei metri: 58enne in ospedale (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Ammiraglio Bianco per il soccorso ad un uomo di 58 anni, caduto da sopra un muro che delimita la carreggiata, da un’altezza di circa sei metri. Il malcapitato è stato recuperato e affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Ammiraglio Bianco per il soccorso ad un uomo di 58 anni, caduto da sopra unche delimita la carreggiata, da un’altezza di circa sei. Il malcapitato è stato recuperato e affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’Moscati di Avellino per le cure del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Giù da un muro di sei metri: 58enne in ospedale ** - nieddupierpaolo : RT @SelvaticoM: @Stefano87867985 @nieddupierpaolo Apri tutto ma serve tempo Oppure usi cariche cave e tiri giù tutto, anche il muro se sbag… - SelvaticoM : @Stefano87867985 @nieddupierpaolo Apri tutto ma serve tempo Oppure usi cariche cave e tiri giù tutto, anche il muro se sbagli carica. - SelvaticoM : @Stefano87867985 @nieddupierpaolo Butti giù anche un muro se vuoi ma come scritto triboleranno per 2 orette. - deepsillo : RT @maurobiani: La #ViaCrucis bambina. #muro #Usa #Messico #muri Giù. Oggi su @repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Giù muro Il Lecce dei record soffre e con pazienza butta giù la torre del Pisa PISA " Dopo il muro della Salernitana il Lecce butta giù anche la torre del Pisa nella gara valida per la 32giornata del Campionato di serie B. All'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani termina uno a zero per i ...

Serie B, LIVE di Monza - Pescara: finisce 1 - 1, altra occasione fallita dai biancorossi Sarà l'ultima azione 45'st+2 - Monza in avanti con Ricci, messo giù poco fuori dall'area. Calcio di ... Il Monza cerca l'ampiezza con i suoi laterali e fa muro dietro con un Pirola che nel corpo a corpo ...

Cucine da incubo, sesta puntata 19 giugno 2013: Re Artù TVblog.it PISA " Dopo ildella Salernitana il Lecce buttaanche la torre del Pisa nella gara valida per la 32giornata del Campionato di serie B. All'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani termina uno a zero per i ...Sarà l'ultima azione 45'st+2 - Monza in avanti con Ricci, messopoco fuori dall'area. Calcio di ... Il Monza cerca l'ampiezza con i suoi laterali e fadietro con un Pirola che nel corpo a corpo ...