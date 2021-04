Droplets | mettono a rischio anche gli operatori sanitari che assistono malati Covid

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 5 aprile 2021) Una nuova ricerca sfida la guida secondo cui sono necessarie speciali precauzioni aerosol solo quando si utilizzano terapie all’ossigeno per i pazienti-19 e solleva preoccupazioni sulla sicurezza del personale e dei pazienti nei reparti ospedalieri, se non sono protetti da aerosol infettivi. Lo studio, pubblicato su Anaesthesia (una rivista dell’Associazione anestesisti), ha deciso di esaminare se le terapie all’ossigeno utilizzate per i pazienti con-19 grave producano grandi quantità di piccole particelle respiratorie chiamate aerosol, che possono trasmettere virus e possono eludere le precauzioni di routine utilizzate nei reparti ospedalieri. Lo studio ha scoperto che queste terapie all’ossigeno non producono quantità eccessive di aerosol e di fatto riducono gli aerosol suggerendo che queste terapie possono essere rese ampiamente ...