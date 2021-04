Denise Pipitone, la strana coincidenza: ecco cos’hanno appena scoperto (Di lunedì 5 aprile 2021) Quella di Denise Pipitone e Olesya Rostova sembra una storia fatta di speranza e coincidenze. In attesa dei risultati del test del sangue, che chiariranno se il gruppo sanguigno della 20enne russa rapita da bambina sia.. lo stesso della bimba italiana scomparsa nel nulla a 4 anni, nel 2004, dalla sua casa di Mazara del Vallo in Sicilia, si va alla ricerca di indizi, prove, semplici appigli per confermare quello che Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l'ha visto? che ha rilanciato il caso, ha ammesso essere "troppo bello per essere vero". Se le analisi del sangue daranno esito positivo, allora si procederà al test del Dna. Piera Maggio, mamma di Denise che ha sempre sostenuto la tesi del rapimento della figlia e creduto nella possibilità di ritrovarla viva, si è detta "cautamente speranzosa". I tratti somatici ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 5 aprile 2021) Quella die Olesya Rostova sembra una storia fatta di speranza e coincidenze. In attesa dei risultati del test del sangue, che chiariranno se il gruppo sanguigno della 20enne russa rapita da bambina sia.. lo stesso della bimba italiana scomparsa nel nulla a 4 anni, nel 2004, dalla sua casa di Mazara del Vallo in Sicilia, si va alla ricerca di indizi, prove, semplici appigli per confermare quello che Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l'ha visto? che ha rilanciato il caso, ha ammesso essere "troppo bello per essere vero". Se le analisi del sangue daranno esito positivo, allora si procederà al test del Dna. Piera Maggio, mamma diche ha sempre sostenuto la tesi del rapimento della figlia e creduto nella possibilità di ritrovarla viva, si è detta "cautamente speranzosa". I tratti somatici ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - YBah96 : RT @LaGiungIa: Mercoledì sera puntata frizzante: Calhanoglu, Donnarumma, Denise Pipitone e il Milan del futuro. Stay tuned #LaGiunglaTwi… - comodinoh : RT @Rocco96773951: @LaGiungIa Denise Pipitone trequartista mi va bene,basta che non scompare dalla partita come il turco -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone Canale 5, ottimo esordio per la nuova versione di 'Domenica Live' Lo comunica Mediaset, specificando che il programma condotto da Barbara d'Urso, nel segmento di cronaca sulle dichiarazioni esclusive della madre di Denise Pipitone , raggiunge un picco in share del ...

Denise Pipitone, "tutto in diretta tv": sfregio alla famiglia dalla Russia, la rabbia dell'avvocato È ormai diventato un caso mediatico il mistero su Olesya Rostova , la ragazza russa rapita da bambina, il cui Dna potrebbe coincidere con quello di Denise Pipitone , la piccola scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. L'esito del prelievo di sangue sulla ragazza russa verrà annunciato martedì 6 aprile in diretta tv in Russia. La trasmissione sarà ...

Caso Denise Pipitone, martedì faccia a faccia in tv con la ragazza russa. La madre: «Siamo speranzosi» La Stampa Caso Denise Pipitone, Olesya e l’avvocato in TV: domani il faccia a faccia Sono ore di grande attesa quelle che precedono l'esito del test del DNA per il caso Denise Pipitone. Domani faccia a faccia per Olesya ...

Denise Pipitone: la grande attesa dei risultati del test del DNA È grande attesa per i risultati del test del DNA effettuato su Olesya Rostova per capire se si tratta di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. A sollevare il caso è stata ...

Lo comunica Mediaset, specificando che il programma condotto da Barbara d'Urso, nel segmento di cronaca sulle dichiarazioni esclusive della madre di, raggiunge un picco in share del ...È ormai diventato un caso mediatico il mistero su Olesya Rostova , la ragazza russa rapita da bambina, il cui Dna potrebbe coincidere con quello di, la piccola scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. L'esito del prelievo di sangue sulla ragazza russa verrà annunciato martedì 6 aprile in diretta tv in Russia. La trasmissione sarà ...Sono ore di grande attesa quelle che precedono l'esito del test del DNA per il caso Denise Pipitone. Domani faccia a faccia per Olesya ...È grande attesa per i risultati del test del DNA effettuato su Olesya Rostova per capire se si tratta di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. A sollevare il caso è stata ...