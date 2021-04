Ben-Hur: stasera su Rai2 il film con Morgan Freeman e Jack Huston (Di lunedì 5 aprile 2021) stasera su Rai2 alle 21:20 Ben-Hur torna sul piccolo schermo nella versione del 2016, che vede tra i protagonisti Morgan Freeman, Jack Huston e Pilou Asbæk. Ben-Hur torna in TV - stasera su Rai2 alle 21:20 - per la seconda volta in queste festività pasquali, ma questa volta lo fa nella versione del 2016 diretta da Timur Bekmambetov. La vicenda è quella già molto nota: Un nobile, Giuda Ben-Hur (Jack Huston) accusato di un reato che non ha commesso, viene condannato alla schiavitù dopo essere stato tradito dal suo fratello adottivo, Messala Severo (Toby Kebbell). Dopo anni passati in mare, ritorna nella terra natia per cercare vendetta, trovando invece la salvezza. Quinto adattamento cinematografico del romanzo Ben Hur: A ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 aprile 2021)sualle 21:20 Ben-Hur torna sul piccolo schermo nella versione del 2016, che vede tra i protagonistie Pilou Asbæk. Ben-Hur torna in TV -sualle 21:20 - per la seconda volta in queste festività pasquali, ma questa volta lo fa nella versione del 2016 diretta da Timur Bekmambetov. La vicenda è quella già molto nota: Un nobile, Giuda Ben-Hur () accusato di un reato che non ha commesso, viene condannato alla schiavitù dopo essere stato tradito dal suo fratello adottivo, Messala Severo (Toby Kebbell). Dopo anni passati in mare, ritorna nella terra natia per cercare vendetta, trovando invece la salvezza. Quinto adattamento cinematografico del romanzo Ben Hur: A ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : GIUSTI: VI SEGNALO IL BEN HUR PIU' CAFONE DELLA STORIA DEL CINEMA, QUELLO RUSSO... - DesireMaja : @repubblica Infatti a Pasqua trasmettono Ben Hur Perfetto - AgenoreG : @Frances21272855 Ben Hur...uno di quei film che quando inizi a vederlo, in qualsiasi punto, devi finirlo... - Frances21272855 : Il #5aprile 2008 moriva l’attore americano #CharltonHeston , pseudonimo di John Charles Carter. E’ famoso per aver… - LuciaMosca1 : (Il film cult stasera in TV: 'Ben Hur (2016)' lunedì 5 aprile 2021) Segui su: La Notizia - -