Giornalista, ha lavorato alla "Gazzetta dello Sport " e a Mediaset. Per Diarkos ha pubblicato Leo Messi. La Pulce (2019), Francesco Totti. Solo un capitano (2020) e Marilyn Monroe. Voglio solo essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Audrey Hepburn Audrey Hepburn. La farfalla di ferro: il nuovo libro di Alessandro Ruta Dal 6 aprile sarà disponibile in libreria, al prezzo di 18,00 Euro, ' Audrey Hepburn. La farfalla di ferro', il nuovo libro di Alessandro Ruta edito da Diarkos . Audrey Hepburn non è stata solo un'attrice, ma il simbolo stesso della grazia e dell'eleganza, un modello ...

In morte di Daniele Tommaso ... con videoinstallazioni e documentari sulla moda, la calzatura artigianale, Audrey Hepburn, Greta Garbo. Parallelo al racconto sulle eccellenze della moda (si ricorda anche un videoritratto di ...

Visto e Copiato: l eyeliner alla Audrey Hepburn Vanity Fair Italia Whisful thinking: quale sarà il futuro di Salvatore Ferragamo? Il fondatore, undicesimo di quattordici figli di una famiglia povera di Napoli, avrebbe creato scarpe per le donne più celebri del mondo: Indira Devi, Eva Perón, Judy Garland, Audrey Hepburn, Marlene ...

“Little black dress” il must have da avere nell’armadio come quello di Alessia Marcuzzi Se non sai che ogni ragazza dovrebbe avere nell'armadio un "little black dress" lascia che sia Alessia Marcuzzi a darti l'ispirazione!

