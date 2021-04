Ascolti TV | Domenica 4 aprile 2021. Nella serata di Pasqua, Risorto (15.5%) doppia Zoo – Un Amico da Salvare (7%). Il Borgo dei Borghi 8.7% (Di lunedì 5 aprile 2021) Risorto - Cliff Curtis Nella serata di ieri, Domenica 4 aprile 2021, su Rai1 Risorto ha conquistato 3.787.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 Zoo – Un Amico da Salvare ha raccolto davanti al video 1.597.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi ha raccolto davanti al video 2.090.000 spettatori pari ad uno share dell’8.7%. Su Rete4 Baciato alla Fortuna è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Sette Anni in Tibet ha segnato il % con .000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 aprile 2021)- Cliff Curtisdi ieri,, su Rai1ha conquistato 3.787.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 Zoo – Undaha raccolto davanti al video 1.597.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Ildeiha raccolto davanti al video 2.090.000 spettatori pari ad uno share dell’8.7%. Su Rete4 Baciato alla Fortuna è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Sette Anni in Tibet ha segnato il % con .000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 ...

