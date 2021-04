Amici, polemiche per l’eliminazione di Tommaso: interviene la Cuccarini (Di lunedì 5 aprile 2021) Lorella Cuccarini è intervenuta su Instagram per difendersi dalle critiche ricevute sui social dopo l’eliminazione di Tommaso Stanzani da Amici. Il ballerino è stato infatti il primo eliminato della terza puntata del Serale e la sua uscita dal talent show ha suscitato tantissime polemiche. Sia tra i telespettatori che tra i professionisti la scelta di Arisa e della Cuccarini di mandare in ballottaggio tre tra gli allievi più forti della squadra del duo Zerbi-Celentano è apparsa scorretta. I giudici infatti hanno deciso di sacrificare Tommaso per salvare Enula e Sangiovanni, e così il giovane ballerino, malgrado il suo talento, ha dovuto abbandonare il programma. Così Lorella Cuccarini ha scritto un lungo post su Instagram per augurare buona Pasqua ai ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 aprile 2021) Lorellaè intervenuta su Instagram per difendersi dalle critiche ricevute sui social dopodiStanzani da. Il ballerino è stato infatti il primo eliminato della terza puntata del Serale e la sua uscita dal talent show ha suscitato tantissime. Sia tra i telespettatori che tra i professionisti la scelta di Arisa e delladi mandare in ballottaggio tre tra gli allievi più forti della squadra del duo Zerbi-Celentano è apparsa scorretta. I giudici infatti hanno deciso di sacrificareper salvare Enula e Sangiovanni, e così il giovane ballerino, malgrado il suo talento, ha dovuto abbandonare il programma. Così Lorellaha scritto un lungo post su Instagram per augurare buona Pasqua ai ...

