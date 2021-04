Amici, i ballerini professionisti commentano l’eliminazione di Tommaso: ecco cosa hanno detto (Di lunedì 5 aprile 2021) Quella di Tommaso Stanzani è stata probabilmente l’uscita più sofferta finora del serale di Amici di Maria De Filippi 20. Il ballerino è stato il primo eliminato della terza puntata. Molta la commozione, non solo dei suoi compagni, ma anche dei professori – in primis Alessandra Celentano, la sua insegnante – e dello staff del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 aprile 2021) Quella diStanzani è stata probabilmente l’uscita più sofferta finora del serale didi Maria De Filippi 20. Il ballerino è stato il primo eliminato della terza puntata. Molta la commozione, non solo dei suoi compagni, ma anche dei professori – in primis Alessandra Celentano, la sua insegnante – e dello staff del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

AleMissesR5 : mi fate ribrezzo, adesso prendiamo anche i video delle esibizioni di Amici per fare body shaming sui ballerini? - giomatrash : @wondermaewall Uno dei ballerini più mediocri e al contempo esaltati e sopravvalutati passati per Amici?? - silvia00500431 : RT @giulsw_u: Qui per ricordare uno dei ballerini più derubati di sempre: ciao Alessio La Padula, mi sto riferendo a te. Riguardo Amici 15… - L0V3R0FMICHEAL : RT @giulsw_u: Qui per ricordare uno dei ballerini più derubati di sempre: ciao Alessio La Padula, mi sto riferendo a te. Riguardo Amici 15… - giulsw_u : Qui per ricordare uno dei ballerini più derubati di sempre: ciao Alessio La Padula, mi sto riferendo a te. Riguardo… -

