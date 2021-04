Accuse di frode e corruzione: Netanyahu? E' il Kim Jong Un israeliano (Di lunedì 5 aprile 2021) Lunedi di passione per 'King Bibi'. Mentre vanno avanti le trattative per formare il nuovo governo, stamattina è iniziata la fase probatoria del processo al primo ministro Benjamin Netanyahu per le ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 aprile 2021) Lunedi di passione per 'King Bibi'. Mentre vanno avanti le trattative per formare il nuovo governo, stamattina è iniziata la fase probatoria del processo al primo ministro Benjaminper le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Benyamin Netanyahu è arrivato nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa del proc… - globalistIT : - GiulianaCavall9 : 'Le accuse di corruzione comportano una pena detentiva fino a 10 anni e / o una multa. La frode e la violazione del… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Il premier Benyamin #Netanyahu è appena arrivato nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa del p… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il premier Benyamin Netanyahu è arrivato nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa del processo a… -