Tottenham, Mourinho: “Paghiamo caro i tanti errori dei singoli” (Di domenica 4 aprile 2021) Un’altra occasione mancata per il Tottenham, che pareggia 2-2 contro il Newcastle e manca l’aggancio alla zona Champions League. Mourinho non nasconde la delusione nel post partita: “Oggi tanti errori dei singoli che poi destabilizzano. Dite sempre che non siamo una squadra equilibrata ma il secondo gol lo prendiamo a difesa schierata per un errore. Queste cose le Paghiamo care“, spiega il tecnico portoghese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Un’altra occasione mancata per il, che pareggia 2-2 contro il Newcastle e manca l’aggancio alla zona Champions League.non nasconde la delusione nel post partita: “Oggideiche poi destabilizzano. Dite sempre che non siamo una squadra equilibrata ma il secondo gol lo prendiamo a difesa schierata per un errore. Queste cose lecare“, spiega il tecnico portoghese. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #PremierLeague | Le parole di #Mourinho dopo il pareggio tra #Tottenham e #Newcastle - passionepremier : Newcastle-Tottenham 2-2: a Mourinho non basta la doppietta del solito Kane - Mozzastyle : @calcioinglese Kane non mi fa impazzire ma avere questi numeri nel Tottenham di Mourinho qualcosa vuol dire - Davide_m9 : @RaduTitolare Da quello che ho capito è ancora impegnato nella battaglia contro Conte, molti lo stanno punzecchiand… - sportli26181512 : Mourinho fermato dal Newcastle: non basta la doppietta di Kane: Il #Tottenham pareggia al St. James Park e fallisce… -